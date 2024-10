“Buongiorno a 19 anni aveva una leadership pazzesca” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandro Buongiorno ormai è il leader della difesa del Napoli di Antonio Conte. Insieme a Rrahmani ha costruito di nuovo una barriera quasi invalicabile a difesa dell’area partenopea. La sua classe e la sua sicurezza ha colpito gli addetti ai lavori. Fabrizio Castori, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. La sua analisi ha coinvolto Alessandro Buongiorno, con lui al Carpi e il VAR, sotto i riflettori nelle ultime giornate di campionato. Buongiorno, le parole di Castori Così l’allenatore: “Alessandro Buongiorno l’ho allenato al Carpi, ma anche al Trapani con Carnesecchi e Colpani, arrivai e facemmo un’impresa incredibile. Poi purtroppo in estate la società è fallita. Quando Alessandro era con me ed aveva 19 anni aveva una maturità ed una leadership pazzesca. Terzotemponapoli.com - “Buongiorno a 19 anni aveva una leadership pazzesca” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessandroormai è il leader della difesa del Napoli di Antonio Conte. Insieme a Rrahmani ha costruito di nuovo una barriera quasi invalicabile a difesa dell’area partenopea. La sua classe e la sua sicurezza ha colpito gli addetti ai lavori. Fabrizio Castori, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. La sua analisi ha coinvolto Alessandro, con lui al Carpi e il VAR, sotto i riflettori nelle ultime giornate di campionato., le parole di Castori Così l’allenatore: “Alessandrol’ho allenato al Carpi, ma anche al Trapani con Carnesecchi e Colpani, arrivai e facemmo un’impresa incredibile. Poi purtroppo in estate la società è fallita. Quando Alessandro era con me ed19una maturità ed una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porrini - Buongiorno il top in difesa - Credo che possa crescere molto. L’Inter ha la rosa più competitiva. La Juve non prende gol, il lavoro di Motta è importante, in settimana ha entusiasmato tutti. Porrini su Fonseca Il tecnico del Milan ha la squadra in mano? “Sì. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio Porrini, allenatore ed ex calciatore di Juve e Milan. (Terzotemponapoli.com)

NM Live – Conte è già entrato nella testa dei calciatori - Buongiorno sarà un pilastro della difesa azzurra” - A centrocampo Gilmour con Lobotka. NM LIVE – Pavarese: “Conte è già entrato nella testa dei calciatori, il Napoli ha nuovamente un gruppo unito, la Coppa Italia è un obiettivo” NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli: “Credo che Lobotka e Gilmour siano due calciatori simili ma che possano coesistere. (Terzotemponapoli.com)

Buongiorno : “Mi sono trovato molto bene in questa difesa” - cosa ha detto su Spalletti - Ecco quanto evidenziato: “Siamo contentissimi, non era facile. itInsomma, Alessandro Buongiorno ha voluto sottolineare come il lavoro svolto in allenamento con il CT Luciano Spalletti abbia avuto i frutti sperati, ma anche di quanto si sia trovato a proprio agio nel sistema di gioco (lo stesso utilizzato anche da Antonio Conte al Napoli, ndr) e con i nuovi compagni. (Spazionapoli.it)