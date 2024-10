.com - Basket Serie B Interregionale / Civitanova espugna con merito Senigallia 74-77

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Virtus conduce dall’inizio alla fine nonostante i tentativi disperati di un indomito Giacomini, 10 Ottobre 2024 – Una Goldengas sempre costretta ad inseguire cede in casa alla Virtusrimediando la seconda sconfitta consecutiva, prima in casa. La Virtus vince 74-77 dopo aver sempre condotto:deve ancora crescere molto. In svantaggio 17-23 nel primo quarto, la Goldengas non decolla mai davvero rimanendo sotto pure nel secondo parziale (25-34 al 15?, 36-43 al riposo lungo). La svolta sembra esserci nel terzo periodo quando, con un paio di fiammate, risale a un possesso di distanza (44-47 con penetrazione di Giacomini al 25?) ma alla pausa breve del 30? è ancora sotto: 52-60.