Anticorpo monoclonale contro virus sinciziale: in Lombardia partita la campagna di immunizzazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) MIlano, 10 ottobre 2024 – In Lombardia – fanno sapere dalla Regione – "è partita oggi, in anticipo, la campagna di immunizzazione per i bambini nati nel 2024 con Anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale" Rsv, "patologia responsabile della maggior parte delle bronchioliti dei più piccoli". "Grazie alla programmazione degli acquisti che abbiamo fatto a luglio - spiega l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso - siamo riusciti ad avere già disponibili le dosi per iniziare l'immunizzazione dei bambini e le prime somministrazioni sono avvenute questa mattina all'Asst di Crema". L’immunizzazione contro il virus sinciziale è stata proposta durante le vaccinazioni programmate e l’opzione che è stata accolta da 10 famiglie su 11. Ilgiorno.it - Anticorpo monoclonale contro virus sinciziale: in Lombardia partita la campagna di immunizzazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) MIlano, 10 ottobre 2024 – In– fanno sapere dalla Regione – "èoggi, in anticipo, ladiper i bambini nati nel 2024 conilrespiratorio" Rsv, "patologia responsabile della maggior parte delle bronchioliti dei più piccoli". "Grazie alla programmazione degli acquisti che abbiamo fatto a luglio - spiega l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso - siamo riusciti ad avere già disponibili le dosi per iniziare l'dei bambini e le prime somministrazioni sono avvenute questa mattina all'Asst di Crema". L’ilè stata proposta durante le vaccinazioni programmate e l’opzione che è stata accolta da 10 famiglie su 11.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Piemonte arriva l’anticorpo monoclonale contro le infezioni respiratorie di neonati - bambini e adolescenti - Partirà a novembre in Piemonte la campagna di immunizzazione gratuita e su base volontaria con anticorpo monoclonale contro il Virus respiratorio sinciziale, il principale responsabile delle bronchioliti e quindi causa di ospedalizzazione sotto l'anno di vita e di infezioni respiratorie acute... (Torinotoday.it)

Al via in Piemonte la somministrazione dell'anticorpo monoclonale contro il Virus respiratorio sinciziale - Partirà a novembre in Piemonte la campagna di immunizzazione gratuita e su base volontaria con anticorpo monoclonale contro il Virus respiratorio sinciziale, il principale responsabile delle bronchioliti e quindi causa di ospedalizzazione sotto l'anno di vita e di infezioni respiratorie acute... (Novaratoday.it)

Virus sinciziale bambini : nelle Marche arriva nuovo anticorpo monoclonale - Ancona, 12 agosto 2024 – È in partenza la nuova campagna di prevenzione contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs) nei bambini, responsabile di severe infezioni delle basse vie aeree come bronchioliti e polmoniti. L'anticorpo monoclonale ha protezione dimostrata per almeno 5 mesi, quindi un periodo corrispondente alla stagione di rischio autunnale-invernale, ed è utilizzabile quindi in ... (Ilrestodelcarlino.it)