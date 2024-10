Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Segreti Di Famiglia, Puntate Turche: Pars Viene Assassinato Dalla Mafia!

Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)diritrovatofidanzata Derya nel giardino di casa sua. Ilgaz è pronto a tutto pur di punire i colpevoli!diprosegue e, nel corso delledella soap opera, i telespettatori sono ben presto costretti a dire addio ad un altro personaggio. Si tratta di, cheda un noto criminale dellabalcanica. È la povera Derya a scoprire del suo corpo senza vita. Ma ecco che cosa sta per succedere.diè scomo, Derya indaga! Nel corso dellegià andate in onda didi, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere. Quest’ultimo è sempre apo piuttosto scontroso e non è mai stato visto di buon occhio soprattutto da Ceylin.