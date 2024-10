WTA Wuhan, Lucia Bronzetti cede a Wang Xinyu in tre set nel secondo turno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Peccato per Lucia Bronzetti. La romagnola (n.85 del ranking) è stata sconfitta nel secondo turno del WTA1000 di Wuhan (Cina) dalla padrona di casa Wang Xinyu (n.51 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 31 minuti di partita. Un match nel quale il rendimento del servizio non ha assecondato Lucia come sarebbe stato preferibile, dando modo alla cinese di vincere in rimonta. Nel primo set l’azzurra trova buona profondità nei colpi in risposta e nel terzo game c’è il break. Brava Bronzetti a spuntarla ai vantaggi, cancellando una palla del contro-break e confermando la situazione di vantaggio. Battuta che funziona nel tennis di Lucia e il 6-4 è la logica conseguenza. Nel secondo set il rendimento con questo fondamentale cala sensibilmente e Wang inizia a fare terra di conquista. Oasport.it - WTA Wuhan, Lucia Bronzetti cede a Wang Xinyu in tre set nel secondo turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Peccato per. La romagnola (n.85 del ranking) è stata sconfitta neldel WTA1000 di(Cina) dalla padrona di casa(n.51 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 31 minuti di partita. Un match nel quale il rendimento del servizio non ha assecondatocome sarebbe stato preferibile, dando modo alla cinese di vincere in rimonta. Nel primo set l’azzurra trova buona profondità nei colpi in risposta e nel terzo game c’è il break. Bravaa spuntarla ai vantaggi, cancellando una palla del contro-break e confermando la situazione di vantaggio. Battuta che funziona nel tennis die il 6-4 è la logica conseguenza. Nelset il rendimento con questo fondamentale cala sensibilmente einizia a fare terra di conquista.

