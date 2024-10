WTA Wuhan 2024, Jasmine Paolini esordisce con una vittoria e conquista gli ottavi di finale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Buona la prima per Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra ha sconfitto la tennista di casa, Yue Yuan, numero 41 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Una vittoria importante per la toscana anche in chiave qualificazione alle WTA Finals, visto che con questo successo Paolini ha superato Elena Rybakina al quarto posto ed ormai è vicinissima alla certezza matematica di essere tra le migliori otto a fine stagione (obiettivo già centrato in doppio con Sara Errani). Negli ottavi di finale Paolini affronterà Erika Andreeva, che, con grande sorpresa, ha battuto nel derby russo la sorella Mirra con un perentorio 6-3 6-1. Non ci sarà dunque l’ennesimo scontro stagionale tra Paolini e Mirra, con la toscana che invece se la vedrà con la maggiore delle due sorelle, numero 70 della classifica mondiale. Oasport.it - WTA Wuhan 2024, Jasmine Paolini esordisce con una vittoria e conquista gli ottavi di finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Buona la prima pernel WTA 1000 di. L’azzurra ha sconfitto la tennista di casa, Yue Yuan, numero 41 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Unaimportante per la toscana anche in chiave qualificazione alle WTA Finals, visto che con questo successoha superato Elena Rybakina al quarto posto ed ormai è vicinissima alla certezza matematica di essere tra le migliori otto a fine stagione (obiettivo già centrato in doppio con Sara Errani). Neglidiaffronterà Erika Andreeva, che, con grande sorpresa, ha battuto nel derby russo la sorella Mirra con un perentorio 6-3 6-1. Non ci sarà dunque l’ennesimo scontro stagionale trae Mirra, con la toscana che invece se la vedrà con la maggiore delle due sorelle, numero 70 della classifica mondiale.

