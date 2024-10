Ilfattoquotidiano.it - “V********o, sei un idiota”. Tiafoe si scusa con l’arbitro dopo gli insulti: “Deluso da me stesso”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “, amico. Sul serio,, fottuto. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fottuto lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!”. Al termine della sconfitta al terzo turno nel Masters 1000 di Shanghai contro Roman Safiullin (5-7; 7-5; 7-6), aveva perso la testa scagliando tutta la propria frustrazione e rabbia per il risultato finale contro il giudice di sedia Jimmy Pinoargote. Pocola sfida, a mente fredda, Francessi è volutore pubblicamente per il comportamento inappropriato. L’accadutoUna time violation – l’americano è andato oltre i limiti del tempo durante il secondo servizio – chiamata dalnei momenti cruciali della partita: tanto è bastato al tennista americano per perdere completamente la testa.