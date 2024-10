Vincenzo Ferrera ha finito le riprese di Mare Fuori 5, il saluto al cast: “Siete una famiglia” (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Vincenzo Ferrera avrebbe terminato le riprese di Mare Fuori 5. L'attore che veste i panni di Beppe ha salutato il cast, il video circola sui social network. Fanpage.it - Vincenzo Ferrera ha finito le riprese di Mare Fuori 5, il saluto al cast: “Siete una famiglia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024)avrebbe terminato ledi5. L'attore che veste i panni di Beppe ha salutato il, il video circola sui social network.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

"Di niente e di nessuno" : tra Barriera e Crocetta le riprese a Torino di un film con Vincenzo Ferrera - La vita di Rosario e quella di sua madre Maria saranno sconvolte dal trasferimento in una nuova città, Torino, dove dovranno emanciparsi da un padre e da un marito oppressivo e violento per trovare la forza  di ricostruire la propria identità.  Per scoprire come si svilupperà questa storia... (Torinotoday.it)