Vanessa Ferrari annuncia l’addio alla ginnastica artistica

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la delusione per non aver potuto partecipare alle Olimpiadi di Parigi a seguito di un infortunio rimediato il 27 giugno in allenamento, a distanza di qualche mesehato il suo addio. A confermare le indiscrezioni che si erano rincorse nell’ultimo periodo è la stessa atleta al quotidiano Bresciaoggi: «Stondo il ritiro ora», ha dichiarato al 34enne di Orzinuovi, «l’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così. Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire».