Uragano Milton: terrore in Florida. Biden: “E’ la tempesta del secolo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Uragano Milton spaventa la Florida. Definito dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden la “tempesta del secolo”, secondo gli ultimi rilevamenti è arrivato sulle coste della Florida. Sembra che la sua forza sia molte volte più devastante di Katherina e anche del mitico Andrews (1992) L'articolo Uragano Milton: terrore in Florida. Biden: “E’ la tempesta del secolo” proviene da Firenze Post. .com - Uragano Milton: terrore in Florida. Biden: “E’ la tempesta del secolo” Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'spaventa la. Definito dal presidente degli Stati Uniti Joela “del”, secondo gli ultimi rilevamenti è arrivato sulle coste della. Sembra che la sua forza sia molte volte più devastante di Katherina e anche del mitico Andrews (1992) L'articoloin: “E’ ladel” proviene da Firenze Post.

