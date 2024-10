Uragano Milton, meteorologo Usa in lacrime: «È incredibile, è orribile» – Il video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è emozionato fino alle lacrime mentre tentava di descrivere l’Uragano Milton. John Morales, noto esperto della rete Nbc6, stava cercando di descrivere alcuni dati associati alla tempesta quando la sua voce ha iniziato a vacillare. «È un Uragano incredibile, incredibile! La pressione è scesa di 50 millibar in dieci ore». E poi ancora: «Mi scuso», dice agli spettatori mentre cerca di ricomporsi: «È semplicemente orribile». Milton è stato classificato a categoria 4, con venti fino a 265 chilometri orari. Gli allarmi per inondazioni sono in vigore per circa 20 milioni di persone, mentre sono oltre un milione gli abitanti in fuga dalle zone più a rischio. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere «il peggiore disastro naturale che abbia colpito lo Stato in un secolo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è emozionato fino allementre tentava di descrivere l’. John Morales, noto esperto della rete Nbc6, stava cercando di descrivere alcuni dati associati alla tempesta quando la sua voce ha iniziato a vacillare. «È unincredibile, incredibile! La pressione è scesa di 50 millibar in dieci ore». E poi ancora: «Mi scuso», dice agli spettatori mentre cerca di ricomporsi: «È semplicemente».è stato classificato a categoria 4, con venti fino a 265 chilometri orari. Gli allarmi per inondazioni sono in vigore per circa 20 milioni di persone, mentre sono oltre un milione gli abitanti in fuga dalle zone più a rischio. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha implorato i residenti di fuggire da quello che ha avvertito potrebbe essere «il peggiore disastro naturale che abbia colpito lo Stato in un secolo».

