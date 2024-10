Sport.periodicodaily.com - Ungheria-Olanda: le probabili formazioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del Gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. I magiari provano a rientrare in corsa contro gli Orange che vogliono avvicinarsi velocemente alla qualificazione.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena di Budapest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio altalenante dei magiari in questa prima fase della competizione con appena un punto in due partite, frutto della sconfitta contro la Germania e del pareggio contro la Bosnia. Ciò non basta per la Nazionale di Marco Rossi, cresciuta negli ultimi anni ma non ancora a sufficienza. Gli Orange, dopo l’ottimo Europeo chiuso in semifinale, vogliono lasciare il segno in Nations League, competizione che li ha visti arrivare quarti nella precedente edzione.