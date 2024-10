Una vita passata al lavoro. Ma non ha la pensione “Sono stato dimenticato come tanti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescia, 9 ottobre 2024 - Francesco Briganti, 72 anni, agente di commercio: ha lavorato poco meno di 20 anni nel settore, versando i contributi a Enasarco. Poco meno di 20 anni: quello che l’ente, con regolamenti successivi a quando intraprese l’attività, considera il limite minimo per pagare le pensioni, prima fissato in 15 anni. Per raggiungere l’età pensionabile gli mancavano poco meno di 3 anni, o poco più di tre mesi per la pensione Enasarco. Invece è diventato quello che è definito un ‘silente Enasarco’. Lanazione.it - Una vita passata al lavoro. Ma non ha la pensione “Sono stato dimenticato come tanti” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescia, 9 ottobre 2024 - Francesco Briganti, 72 anni, agente di commercio: ha lavorato poco meno di 20 anni nel settore, versando i contributi a Enasarco. Poco meno di 20 anni: quello che l’ente, con regolamenti successivi a quando intraprese l’attività, considera il limite minimo per pagare le pensioni, prima fissato in 15 anni. Per raggiungere l’età pensionabile gli mancavano poco meno di 3 anni, o poco più di tre mesi per laEnasarco. Invece è diventato quello che è definito un ‘silente Enasarco’.

