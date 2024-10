Una fetta di Provvidenza: Milano rende omaggio al suo amato Manzoni dedicandogli una torta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Nasce a Milano "La Provvidenza" una torta originale che vuol rendere omaggio ad Alessandro Manzoni. Il dolce, che fa riferimento alla Provvidenza Manzoniana "nel suo senso salvifico e di profonda speranza – spiegano gli ideatori del dolce, del ristorante Don Lisander, il locale storico che deve il nome dalla sua nascita, nel 1947, proprio a Manzoni che i milanesi chiamavano affettuosamente "Don Lisander" – ha un legame speciale con il nostro più celebre romanziere: trae ispirazione da un dolce antico tipico della civiltà contadina che si festeggiava il primo giorno dell'anno: la “carsenza". “El primm de l'ann se cumenza a' mangia' la carsenza”: così a quanto pare disse Manzoni il 2 gennaio 1837 in occasione delle sue seconde nozze con Teresa Borri Stampa. Ilgiorno.it - Una fetta di Provvidenza: Milano rende omaggio al suo amato Manzoni dedicandogli una torta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Nasce a"La" unaoriginale che vuolread Alessandro. Il dolce, che fa riferimento allaana "nel suo senso salvifico e di profonda speranza – spiegano gli ideatori del dolce, del ristorante Don Lisander, il locale storico che deve il nome dalla sua nascita, nel 1947, proprio ache i milanesi chiamavano affettuosamente "Don Lisander" – ha un legame speciale con il nostro più celebre romanziere: trae ispirazione da un dolce antico tipico della civiltà contadina che si festeggiava il primo giorno dell'anno: la “carsenza". “El primm de l'ann se cumenza a' mangia' la carsenza”: così a quanto pare disseil 2 gennaio 1837 in occasione delle sue seconde nozze con Teresa Borri Stampa.

