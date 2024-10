Trump e Putin, il Cremlino smentisce: “Tra loro nessuna chiamata” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trump ha risposto alle rivelazioni di Woodward con toni forti, definendo il giornalista un "demente e squilibrato" L'articolo Trump e Putin, il Cremlino smentisce: “Tra loro nessuna chiamata” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump e Putin, il Cremlino smentisce: “Tra loro nessuna chiamata” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha risposto alle rivelazioni di Woodward con toni forti, definendo il giornalista un "demente e squilibrato" L'articolo, il: “Tra” proviene da Il Difforme.

Il Cremlino smentisce le telefonate tra Putin e Trump - Il Cremlino ha smentito che il presidente russo Vladimir Putin e l'ex presidente Usa Donald Trump abbiano parlato al telefono sette volte da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca nel 2021, come sostenuto dal giornalista Bob Woodward nel suo libro 'War', in uscita il 15 ottobre. "No, non è vero", ... (Quotidiano.net)

Russia : Cremlino smentisce telefonate fra Putin e Trump - (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato che il presidente russo Vladimir Putin abbia parlato al telefono con Donald Trump sette volte dopo che quest’ultimo ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. Roma, 9 ott. Il riferimento è a quanto scritto dalla leggenda del ... (Lapresse.it)

