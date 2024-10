Travolta da un mezzo pesante mentre sta attraverso: morta una 61enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora sangue sulle strade del napoletano. A perdere la vita, questa volta, è una donna, Travolta mentre stava attraversando la strada. Tutto è successo in via San Vito a Ercolano. La 61enne, secondo una prima ricostruzione, è stata Travolta da un mezzo pesante, perdendo la vita sul colpo Napolitoday.it - Travolta da un mezzo pesante mentre sta attraverso: morta una 61enne Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora sangue sulle strade del napoletano. A perdere la vita, questa volta, è una donna,stava attraversando la strada. Tutto è successo in via San Vito a Ercolano. La, secondo una prima ricostruzione, è statada un, perdendo la vita sul colpo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolta da un'auto mentre attraversa la strada - ragazzina in ospedale - Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da una macchina mentre attraversava viale Cassala a Milano nel primo pomeriggio i giovedì 3 ottobre. La giovane, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo. Non è in... (Milanotoday.it)

Mamma uccisa mentre porta i figli a scuola : travolta in pieno da un’auto - Una terribile tragedia ha privato due ragazzini della loro mamma questa mattina a Napoli: secondo le prime informazioni, la donna è stata investita e uccisa in via Marina, mentre tornava a casa dopo aver accompagnato i suoi figli a scuola. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, sono intervenuti immediatamente sul posto, insieme ai soccorsi del 118. (Thesocialpost.it)

Apre per sbaglio la porta del camper mentre è in autostrada : 84enne muore travolta - Una turista tedesca di 84 anni è morta travolta da un'auto dopo essere caduta dal camper su cui viaggiava. La donna avrebbe aperto la porta di uscita del camper pensando che fosse quella del bagno, mentre il mezzo viaggiava ad alta velocità su un'autostrada. È successo vicino a Valencia, in... (Today.it)