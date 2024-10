Tragico incidente oggi a Pesaro, un morto e quattro feriti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pesaro Urbino, 9 ottobre 2024 – Un morto e tre feriti: è il terribile bilancio di un incidente avvenuto a Cantiano (in provincia di Pesaro e Urbino): nello schianto sulla statale Flaminia, avvenuto intorno alle 7.30 in una semicurva all'uscita di una galleria, sono state coinvolti tre mezzi (un'auto, un tir e un furgone). Ha perso la vita un uomo di 59 anni: secondo le prime informazioni era riminese. Dopo l'incidente, fa sapere Anas, la strada è stata temporaneamente chiusa da chilometro 219+900 al chilometro 224+450, in direzione Fano, all’altezza del territorio comunale di Cantiano. Sul posto sono intervenuti, oltre a personale Anas, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Cagli. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente: altre persone sarebbero rimaste ferite. Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente oggi a Pesaro, un morto e quattro feriti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Urbino, 9 ottobre 2024 – Une tre: è il terribile bilancio di unavvenuto a Cantiano (in provincia die Urbino): nello schianto sulla statale Flaminia, avvenuto intorno alle 7.30 in una semicurva all'uscita di una galleria, sono state coinvolti tre mezzi (un'auto, un tir e un furgone). Ha perso la vita un uomo di 59 anni: secondo le prime informazioni era riminese. Dopo l', fa sapere Anas, la strada è stata temporaneamente chiusa da chilometro 219+900 al chilometro 224+450, in direzione Fano, all’altezza del territorio comunale di Cantiano. Sul posto sono intervenuti, oltre a personale Anas, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Cagli. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell': altre persone sarebbero rimaste ferite.

