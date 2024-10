Laprimapagina.it - Torna al Giardino Corsini “Firenze Flower Show”: il 12 e 13 ottobre l’ottava edizione

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), inserita tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali, è pronta are con la mostra mercato di piante rare e inconsuete che giunge alla sua ottava, la seconda autunnale. La location sarà ancora ilche, nel cuore della città di, aprirà le sue porte dal 12 al 13per farvi entrare nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia e non solo. “Un bell’evento che si ripete al, tanto che siamo già arrivati alla ottava– ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi –Floerpresenta un programma molto ricco come sempre e siamo contenti di presentare questo evento che avvicina le persone non necessariamente professionisti, al mondo delle piante che oggi è così importante e fondamentale per il nostro presente e per il nostro futuro.