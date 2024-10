Temptation Island, Sofia Costantini deride Anna Acciardi e Alfred Ekhator? Il gesto durante il loro falò (Di mercoledì 9 ottobre 2024) durante il falò di confronto tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, avvenuto nell’ultima puntata di Temptation Island, il tradimento di Alfred è emerso chiaramente, lasciando Anna profondamente delusa. Tuttavia, un dettaglio che ha fatto discutere ancora di più i telespettatori è stato il comportamento della tentatrice Sofia Costantini, ripresa in un video TikTok da un amico. Nel video, Sofia appare svogliata e provocatoria mentre mangia un gelato e guarda il falò in televisione. Questo atteggiamento ha suscitato indignazione, in particolare da parte di chi si schierava a favore di Anna. Temptation Island: il tradimento di Alfred Ekhator e il dolore di Anna Acciardi Il momento clou del falò è stato quando Alfred Ekhator ha ammesso il tradimento con Sofia Costantini. Anna Acciardi, visibilmente colpita, ha affrontato Alfred chiedendogli spiegazioni. Anticipazionitv.it - Temptation Island, Sofia Costantini deride Anna Acciardi e Alfred Ekhator? Il gesto durante il loro falò Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ildi confronto tra, avvenuto nell’ultima puntata di, il tradimento diè emerso chiaramente, lasciandoprofondamente delusa. Tuttavia, un dettaglio che ha fatto discutere ancora di più i telespettatori è stato il comportamento della tentatrice, ripresa in un video TikTok da un amico. Nel video,appare svogliata e provocatoria mentre mangia un gelato e guarda ilin televisione. Questo atteggiamento ha suscitato indignazione, in particolare da parte di chi si schierava a favore di: il tradimento die il dolore diIl momento clou delè stato quandoha ammesso il tradimento con, visibilmente colpita, ha affrontatochiedendogli spiegazioni.

