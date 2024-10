Sviene per la fame a Roma, Lotito gli offre un posto di lavoro: camminava a Prati da ore in cerca di una occupazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fogli che maneggia con nervosismo non lasciano scampo. Legge e rilegge, ma la sentenza non cambia. Sembra che la vita gli stia sventolando il conto sotto al naso, quasi deridendolo. Ed è Ilmessaggero.it - Sviene per la fame a Roma, Lotito gli offre un posto di lavoro: camminava a Prati da ore in cerca di una occupazione Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fogli che maneggia con nervosismo non lasciano scampo. Legge e rilegge, ma la sentenza non cambia. Sembra che la vita gli stia sventolando il conto sotto al naso, quasi deridendolo. Ed è

Pap√† sviene in strada dalla fame dopo il licenziamento : ‚ÄúNon mangiavo da giorni‚ÄĚ. Lotito gli offre un lavoro - Il licenziamento lo aveva lasciato senza reddito e, soprattutto, senza la possibilit√† di provvedere al figlio di 12 anni. Gli agenti gli hanno persino regalato un telefono, in modo da poter rimanere in contatto. . Ma questa volta il suo corpo, afflitto dalla stanchezza e dalla fame, ha ceduto. A ... (Thesocialpost.it)

