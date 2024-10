Nerdpool.it - Superman & Lois fa il nome di un grande villain della DC nel finale di stagione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa settimana i fan disono rimasti scioccati e deliziati quando Lex Luthor (Michael Cudlitz) ha fatto riferimento alla collaborazione con Brainiac durante la premièreserie in due parti. Nel corsostoria (con ulteriori spoiler), Lex riceve una scatola tecnologica di lusso, nella quale intende conservare il cuore di, morto di recente. Si tratta di una scatola trasparente con una struttura metallica e una luce UV che sembra illuminarla, il che ci fa pensare che probabilmente è stata progettata per bombardare il cuore in modo da indebolirlo. In ogni caso, gli è stato promesso che il suo progettista, “Milton”, aveva promesso che avrebbe funzionato. Quando Lex elogia il lavoro, Amanda McCoy (Yvonne Chapman) mette in guardia dal gonfiare l’ego del “cervellone”.