Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione: “Entrambi single e c’è il ritorno di fiamma” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo una serie di indiscrezioni, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbero tornati a frequentarsi. I due conduttori Rai, che avrebbero vissuto un flirt qualche anno fa (secondo quanto lasciato intendere da Belén Rodriguez), sono Entrambi single. Fanpage.it - Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione: “Entrambi single e c’è il ritorno di fiamma” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo una serie di indiscrezioni,Desarebbero tornati a frequentarsi. I due conduttori Rai, che avrebbero vissuto un flirt qualche anno fa (secondo quanto lasciato intendere da Belén Rodriguez), sono

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme? Perché è possibile il ritorno di fiamma - Tanto che alcuni avrebbero ricondotto tale freddezza a un ritorno di fiamma tra i due. Dagospia, il giorno seguente, ha riportato che “dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo”. Questo tradimento sarebbe stato tra le cause del divorzio. (Quotidiano.net)

Tutti a teatro per Enrico Brignano - da Paolo Bonolis a Stefano De Martino - Il tour teatrale nazionale de ‘I 7 Re di Roma’ con Enrico Brignano è già record. Con ben 75.000 biglietti già venduti in prevendita, lo spettacolo ha superato ogni aspettativa, dimostrando ancora una volta l’affetto del pubblico per l’attore. Un traguardo che sancisce l’ennesimo riconoscimento... (Today.it)

Sanremo 2025 - per Stefano De Martino sfuma ipotesi co-conduzione - Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. (Adnkronos) – “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”. Ma la possibilità di vederlo al timone del Festival, magari nell’edizione 2027, resta aperta. (Dailyshowmagazine.com)