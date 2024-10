Stage, chi può ottenere un voucher da 10mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Invitalia ha dato il via a voucher Stage, la call per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti nelle proprie sedi in Italia e in europa Wired.it - Stage, chi può ottenere un voucher da 10mila euro Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Invitalia ha dato il via a, la call per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti nelle proprie sedi in Italia e inpa

Progetto rete - aziende : come presentare domanda per i voucher degli stage - Le domande saranno prese tutte in considerazione e non sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione: come presentare la domanda. La dotazione finanziaria totale dell'iniziativa è pari a 10 milioni di euro, con una riserva del 50% per stage all’estero. Le imprese interessate potranno presentare domanda fino all'8 novembre 2024 sulla piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito rete. (Quotidiano.net)