Spaccio di droga e maxi furto di energia elettrica | stretta a Nettuno

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio di alto impatto nel territorio del comune di, con il supporto dei Carabinieri delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo Cinofili di Roma e del personale specializzato di Enel. I militari dell’Aliquota Operativa hanno arrestato un italiano 51enne poiché, a seguito di perquisizione domiciliare svolta con l’ausilio dell’unità cinofila, veniva trovato in possesso di circa 180 grammi di hashish, diviso in vari panetti, e di un bilancio; al termine degli atti, veniva trattenuto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. I Carabinieri della Stazione dihanno invece deferito in stato di libertà due coniugi, titolari di una pescheria, peraggravato dipoiché, a seguito di un accertamento con le squadre dell’E.N.E.L.