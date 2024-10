“Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e tre figli trovati in un bosco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avevano fatto perdere le loro tracce nel settembre del 2021. Un papà ed i suoi tre figli sembravano letteralmente svaniti. L’ultimo indizio, un pick up parcheggiato e abbadonato all’interno di un parcheggio. Da quel momento, per tre anni, le ricerche avevano interessato tutta la regione. Alla morte dei ragazzi e dell’uomo in pochi credevano, alla base dell’allontanamento sembra ci fossero alcune frizioni con la moglie. >> “Lei e ora anche lei”. È nata, Barbara D’Urso di nuovo nonna. Poco fa l’annuncio più bello: la presenta a tutti così Già nel corso degli anni scorsi erano arrivate segnalazioni, presunti avvistamenti che poi, purtroppo, si era rivelati falsi. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avevano fatto perdere letracce nel settembre del. Uned i suoi tresembravano letteralmente svaniti. L’ultimo indizio, un pick up parcheggiato e abbadonato all’interno di un parcheggio. Da quel momento, per tre anni, le ricerche avevano interessato tutta la regione. Alla morte dei ragazzi e dell’uomo in pochi credevano, alla base dell’allontanamento sembra ci fossero alcune frizioni con la moglie. >> “Lei e ora anche lei”. È nata, Barbara D’Urso di nuovo nonna. Poco fa l’annuncio più bello: la presenta a tutti così Già nel corso degli anni scorsi erano arrivate segnalazioni, presunti avvistamenti che poi, purtroppo, si era rivelati falsi.

