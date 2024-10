Sì all'abbattimento dei cervi, il Tar respinge il ricorso sulla sospensione della delibera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I giudici del Tribunale amministrativo regionale dicono sì alla caccia ai cervi, respingendo la domanda di tutela cautelare. Le associazioni ambientaliste avevano infatti chiesto la sospensione della delibera che consente, a partire da lunedì 14 ottobre, il prelievo di 469 cervi in provincia Ilpescara.it - Sì all'abbattimento dei cervi, il Tar respinge il ricorso sulla sospensione della delibera Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I giudici del Tribunale amministrativo regionale dicono sì alla caccia aindo la domanda di tutela cautelare. Le associazioni ambientaliste avevano infatti chiesto lache consente, a partire da lunedì 14 ottobre, il prelievo di 469in provincia

