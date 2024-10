Serie di tornado spazzano la Florida prima dell’arrivo dell’uragano Milton: “Sta crescendo ancora” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo l'agenzia meteorologica statunitense, in zona si sono formate delle supercelle di tornado causate dall'uragano Milton che stanno iniziando a spazzare tutta la penisola della Florida meridionale prima ancora che la tempesta tocchi terra con i suoi venti imponenti. "L'uragano Milton cresce in dimensioni mentre si avvicina alla costa" avvertono dal NOAA. Fanpage.it - Serie di tornado spazzano la Florida prima dell’arrivo dell’uragano Milton: “Sta crescendo ancora” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo l'agenzia meteorologica statunitense, in zona si sono formate delle supercelle dicausate dall'uraganoche stanno iniziando a spazzare tutta la penisola dellameridionaleancora che la tempesta tocchi terra con i suoi venti imponenti. "L'uraganocresce in dimensioni mentre si avvicina alla costa" avvertono dal NOAA.

