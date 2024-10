Scarlett Johansson, Johnny Depp e Sydney Sweeney nella Top 10 delle star più usate per truffare le persone (Di mercoledì 9 ottobre 2024) McAfee ha condiviso la Top 10 delle celebrità maggiormente usate per compiere truffe e crimini online e nella lista ci sono gli attori Scarlett Johansson e Johnny Depp. Sydney Sweeney, Taylor Swift, Johnny Depp e Scarlett Johansson sono alcune delle celebrità presenti nella Top 10 delle celebrità più usate per truffare le persone online. McAfee ha pubblicato la sua lista annuale che svela i nomi maggiormente legati alle attività degli hacker. Le ricerche sulle truffe online L'azienda esperta in sicurezza informatica ha ricordato come le innovazioni tecnologiche abbiano reso più semplice usare le immagini delle star per spingere le persone a compiere download, effettuare investimenti, acquistare prodotti o persino ottenere le informazioni dei conti bancari o compiere furti di identità. Ad aiutare i truffatori a compiere i loro Movieplayer.it - Scarlett Johansson, Johnny Depp e Sydney Sweeney nella Top 10 delle star più usate per truffare le persone Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) McAfee ha condiviso la Top 10celebrità maggiormenteper compiere truffe e crimini online elista ci sono gli attori, Taylor Swift,sono alcunecelebrità presentiTop 10celebrità piùperleonline. McAfee ha pubblicato la sua lista annuale che svela i nomi maggiormente legati alle attività degli hacker. Le ricerche sulle truffe online L'azienda esperta in sicurezza informatica ha ricordato come le innovazioni tecnologiche abbiano reso più semplice usare le immaginiper spingere lea compiere download, effettuare investimenti, acquie prodotti o persino ottenere le informazioni dei conti bancari o compiere furti di identità. Ad aiutare i truffatori a compiere i loro

