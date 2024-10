Sammy Basso, il messaggio della madre: “Sei stato un dono”. Previste migliaia di persone al funerale del biologo 28enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre, a Tezze sul Brenta, si terranno i funerali di Sammy Basso, il giovane biologo di 28 anni malato di progeria, che ha dedicato la sua vita allo studio della rarissima malattia genetica. La mamma Laura Lucchin e il papà Amerigo, distrutti dal dolore, hanno ricordato con amore il loro figlio speciale. “Averlo come figlio è stato un dono grande e meraviglioso“, ha dichiarato mamma Laura, che ha ricevuto il sostegno di migliaia di persone da tutto il mondo.Leggi anche: Sammy Basso muore tra le braccia della sua mamma, gli ultimi momenti: “Mamma non respiro” Il malore al matrimonio di amici La tragedia è avvenuta sabato 5 ottobre. Sammy si trovava a Villa Razzolin Loredan di Asolo, alla festa di matrimonio di una coppia di amici, quando ha avuto un malore improvviso. I suoi genitori sono accorsi, ma non hanno fatto in tempo a salutarlo. Thesocialpost.it - Sammy Basso, il messaggio della madre: “Sei stato un dono”. Previste migliaia di persone al funerale del biologo 28enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre, a Tezze sul Brenta, si terranno i funerali di, il giovanedi 28 anni malato di progeria, che ha dedicato la sua vita allo studiorarissima malattia genetica. La mamma Laura Lucchin e il papà Amerigo, distrutti dal dolore, hanno ricordato con amore il loro figlio speciale. “Averlo come figlio èungrande e meraviglioso“, ha dichiarato mamma Laura, che ha ricevuto il sostegno didida tutto il mondo.Leggi anche:muore tra le bracciasua mamma, gli ultimi momenti: “Mamma non respiro” Il malore al matrimonio di amici La tragedia è avvenuta sabato 5 ottobre.si trovava a Villa Razzolin Loredan di Asolo, alla festa di matrimonio di una coppia di amici, quando ha avuto un malore improvviso. I suoi genitori sono accorsi, ma non hanno fatto in tempo a salutarlo.

