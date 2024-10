Ritrovato senza vita Francesco Capuzzo, scomparso nel milanese dal 24 settembre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo di Francesco Capuzzo, trentatreenne di Basiglio (Milano) scomparso il 24 settembre, è stato rinvenuto senza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri da Aosta. Il cadavere è stato trovato in fondo a un salto di roccia, in un’area impervia vicino alle vecchie miniere. Le ricerche si erano intensificate il 7 ottobre scorso, dopo il rinvenimento della sua auto, parcheggiata nell’area pic-nic di Les Druges. Tg24.sky.it - Ritrovato senza vita Francesco Capuzzo, scomparso nel milanese dal 24 settembre Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo di, trentatreenne di Basiglio (Milano)il 24, è stato rinvenutonel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri da Aosta. Il cadavere è stato trovato in fondo a un salto di roccia, in un’area impervia vicino alle vecchie miniere. Le ricerche si erano intensificate il 7 ottobre scorso, dopo il rinvenimento della sua auto, parcheggiata nell’area pic-nic di Les Druges.

