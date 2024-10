Rai: Graziano (Pd), 'grave assenza maggioranza in Vigilanza' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "La maggioranza non è venuta in Vigilanza Rai facendo cadere il numero legale. Fatto molto grave. Non è mai successo in precedenza di non procedere ad un atto dovuto. C'è la volontà di bloccare la Vigilanza Rai. Noi lo avevamo detto, siamo stati facili profeti, bisogna prima procedere alla riforma della legge e poi alla nomina del Cda". Lo ha detto Stefano Graziano, del Pd. Liberoquotidiano.it - Rai: Graziano (Pd), 'grave assenza maggioranza in Vigilanza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Lanon è venuta inRai facendo cadere il numero legale. Fatto molto. Non è mai successo in precedenza di non procedere ad un atto dovuto. C'è la volontà di bloccare laRai. Noi lo avevamo detto, siamo stati facili profeti, bisogna prima procedere alla riforma della legge e poi alla nomina del Cda". Lo ha detto Stefano, del Pd.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Azione nel caos : dopo Gelmini molla anche Mara Carfagna. «Rispettiamo le scelte ma è grave passare alla maggioranza» - Tra le motivazioni addotte da Gelmini c’è «la decisione di entrare nel campo largo» nelle «tre Regioni che andranno al voto in autunno» che la «costringe a prendere atto con rammarico» di non poter «rimanere» nel partito. La risposta di Azione Azione ha risposto agli addii con una nota sui ... (Open.online)

Azione perde pezzi - via Gelmini - Carfagna e Versace - Calenda : "Ingrate - grave passare da opposizione a maggioranza a metà legislatura" - L’ufficializzazione dell’addio al leader Carlo Calenda è giunta ieri in serata, con conseguente riavvicinamento a . Azione perde pezzi: via Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace, non convinte dal campo largo e che hanno seguito la strada del deputato Enrico Costa, tornato in Forza ... (Ilgiornaleditalia.it)

Azione nel caos : dopo Gelmini molla anche Mara Carfagna. «Rispettiamo le scelte ma è grave passare alla maggioranza» - Le legittime scelte regionali, per il contesto in cui sono maturate in particolar modo in Liguria, sono, come è di tutta evidenza, la premessa per uno spostamento di Azione verso il centrosinistra e per la costruzione di un’alleanza politica ‘contro’, cui non intendo partecipare». È caos in ... (Open.online)

Azione - rispettiamo le scelte ma grave passare in maggioranza - Una pratica che contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica. "Rispettiamo le scelte personali ma riteniamo grave e incoerente passare dall'opposizione alla maggioranza a metà legislatura contravvenendo così al mandato degli elettori. Così in una nota Azione dopo gli ultimi addii di ... (Quotidiano.net)

«Rotatoria via Fiorentina - giunta e maggioranza insistono su un progetto che graverà sulle casse del Comune» - A fronte di tutto questo ci domandiamo se vale ancora la pena insistere con questa opera infrastrutturale costosissima che graverà pesantemente sulle casse del Comune anche negli anni a venire. A questo si aggiungono danni economici e disagi per via delle continue interruzioni di viabilità, ... (Lanazione.it)