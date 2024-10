Previsioni meteo: il ritorno della stabilità con temperature sopra la media (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - Verso un periodo più stabile e meno piovoso con temperature elevate, interessando soprattutto il Centro-Sud. Condizioni variabili al Nord, più secco al Sud. La tendenza meteorologica per la settimana dell'8-14 ottobre vede l'arrivo di un periodo caratterizzato da piogge intermittenti, specialmente al Centro-Nord. Le perturbazioni atlantiche porteranno accumuli significativi nelle zone settentrionali, mentre il Sud Italia resterà più protetto, con un clima più asciutto. Le temperature si manterranno generalmente superiori alla media stagionale, soprattutto al Sud. Guardando alla settimana successiva, dal 14 al 21 ottobre, i modelli mostrano un aumento del geopotenziale. Ciò significa un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con una riduzione delle piogge. Abruzzo24ore.tv - Previsioni meteo: il ritorno della stabilità con temperature sopra la media Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - Verso un periodo più stabile e meno piovoso conelevate, interessandottutto il Centro-Sud. Condizioni variabili al Nord, più secco al Sud. La tendenzarologica per la settimana dell'8-14 ottobre vede l'arrivo di un periodo caratterizzato da piogge intermittenti, specialmente al Centro-Nord. Le perturbazioni atlantiche porteranno accumuli significativi nelle zone settentrionali, mentre il Sud Italia resterà più protetto, con un clima più asciutto. Lesi manterranno generalmente superiori allastagionale,ttutto al Sud. Guardando alla settimana successiva, dal 14 al 21 ottobre, i modelli mostrano un aumento del geopotenziale. Ciò significa un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con una riduzione delle piogge.

