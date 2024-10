Lanazione.it - Piove sotto gli Arconi: "Controlli approfonditi"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a tenere banco la questione legata agli "" di via Baldassini, che negli ultimi giorni, anche a causa delle forti piogge, hanno subìto infiltrazioni d’acqua in una sala. Precisamente si tratta dei locali dell’Università dei Muratori nella sala adiacente la cucina. Dopo il sopralluogo effettuato lunedì pomeriggio alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessore ai lavori pubblici Spartaco Capannelli, di alcuni tecnici del Comune e del presidente dell’Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci le cause della perdita non sono ancora chiare. "Ad oggi non possiamo ancora dire perché questa perdita si sia verificata e da dove abbia origine nel dettaglio. Ogni supposizione rispetto all’efficacia o inefficacia dell’opera ripavimentazione e riqualificazione conclusasi lo scorso aprile, perciò, è ad oggi priva di fondamento.