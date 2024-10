Parrocchia Sacro Cuore. Cambio, arriva don Petre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cambio al vertice per la Parrocchia del Sacro Cuore di Montemurlo. Dopo sette anni don Gianni Gasperini lascerà la guida della Parrocchia per assumere l’incarico a Poggio a Caiano. Lo ha nominato il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, al posto di don Sergio Cristo, che tornerà ad Acerra, sua diocesi di origine dopo due anni alla guida della comunità. Don Gianni fin dal suo arrivo a Montemurlo ha instaurato un rapporto diretto con i fedeli, tanto che la notizia della sua partenza ha creato molto dispiacere nella comunità. Don Gianni sarà a Poggio a Caiano dal 3 novembre, mentre al Sacro Cuore si attende l’arrivo di don Petre Iancu, 55 anni, di origine rumena, attualmente alla guida della Parrocchia del Belvedere di Pistoia. Il suo arrivo a Montemurlo è atteso per la metà di novembre, pochi giorni dopo la partenza di don Gianni. Lanazione.it - Parrocchia Sacro Cuore. Cambio, arriva don Petre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)al vertice per ladeldi Montemurlo. Dopo sette anni don Gianni Gasperini lascerà la guida dellaper assumere l’incarico a Poggio a Caiano. Lo ha nominato il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, al posto di don Sergio Cristo, che tornerà ad Acerra, sua diocesi di origine dopo due anni alla guida della comunità. Don Gianni fin dal suo arrivo a Montemurlo ha instaurato un rapporto diretto con i fedeli, tanto che la notizia della sua partenza ha creato molto dispiacere nella comunità. Don Gianni sarà a Poggio a Caiano dal 3 novembre, mentre alsi attende l’arrivo di donIancu, 55 anni, di origine rumena, attualmente alla guida delladel Belvedere di Pistoia. Il suo arrivo a Montemurlo è atteso per la metà di novembre, pochi giorni dopo la partenza di don Gianni.

