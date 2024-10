Panico a bordo del volo, l’annuncio terrorizza i passeggeri: “È morto il pilota” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Social. Panico a bordo del volo, l’annuncio terrorizza i passeggeri: “È morto il pilota” – Un pilota della Turkish Airlines è deceduto durante un volo da Seattle a Istanbul, costringendo l’aereo della compagnia a effettuare un atterraggio d’emergenza a New York. La notizia è stata confermata dal portavoce di Turkish Airlines, Yahya Ustun, attraverso un post sui social media. ( dopo le foto) Leggi anche: Uragano Milton, cresce l’ansia: il meteorologo crolla in lacrime in Tv (VIDEO) Leggi anche: Re Carlo, sono ore d’ansia per la sua salute: “E’ necessaria estrema cautela” Panico a bordo del volo, è morto il pilota della Turkish Airlines Momenti di tensione si sono verificati a bordo del volo 8JK della Turkish Airlines, partito da Seattle e diretto a Istanbul, quando il pilota ha perso improvvisamente conoscenza, risultando poi deceduto. Tvzap.it - Panico a bordo del volo, l’annuncio terrorizza i passeggeri: “È morto il pilota” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Social.del: “Èil” – Undella Turkish Airlines è deceduto durante unda Seattle a Istanbul, costringendo l’aereo della compagnia a effettuare un atterraggio d’emergenza a New York. La notizia è stata confermata dal portavoce di Turkish Airlines, Yahya Ustun, attraverso un post sui social media. ( dopo le foto) Leggi anche: Uragano Milton, cresce l’ansia: il meteorologo crolla in lacrime in Tv (VIDEO) Leggi anche: Re Carlo, sono ore d’ansia per la sua salute: “E’ necessaria estrema cautela”del, èildella Turkish Airlines Momenti di tensione si sono verificati adel8JK della Turkish Airlines, partito da Seattle e diretto a Istanbul, quando ilha perso improvvisamente conoscenza, risultando poi deceduto.

