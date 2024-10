Ospitano connazionali senza rispettare le regole: multe per 15mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cinque stranieri multati, per un totale di 15mila euro. E’ quanto accaduto mercoledì mattina, a Portomaggiore, al termine di alcuni controlli portati avanti dai carabinieri e dalla polizia locale dei Comuni ‘Valli e Delizie’.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNello specifico, la Ferraratoday.it - Ospitano connazionali senza rispettare le regole: multe per 15mila euro Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cinque stranieri multati, per un totale di. E’ quanto accaduto mercoledì mattina, a Portomaggiore, al termine di alcuni controlli portati avanti dai carabinieri e dalla polizia locale dei Comuni ‘Valli e Delizie’.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNello specifico, la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michelle Comi - polemica sulla raccolta fondi per rifarsi il seno : "15mila euro in poche ore" - L'influencer è tornata a fare parlare di sé per la singolare raccolta lanciata su Gofundme dal titolo "Contribuisci all'aumento del seno della tua principessa". (Ilgiornale.it)

Scommesse - una statua a Douglas Luiz : colpo da 15mila euro - Frittata completa, insomma. Due X con una quota altissima, e sotto potrete vedere il dettaglio, e una scommessa da un importo clamoroso di mille euro. Scommesse, il giocatore in questione deve fare una statua a Douglas Luiz: il colpo del weekend è di 15mila euro. Se lo sentiva, senza dubbio. Diciamo che l’avvio di stagione di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus pagato 50 milioni di euro ... (Ilveggente.it)

Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno : in un giorno 15mila euro - Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno e in un solo giorno vengono raccolti ben 15 mila euro L'articolo Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno: in un giorno 15mila euro proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)