Ospedale Città di Castello: 150 libri donati al reparto di Pediatria per i piccoli pazienti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grazie a un bel gesto di solidarietà sono atterrati circa 150 nuovi libri al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Città di Castello. L’iniziativa è stata realizzata dalla sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide in collaborazione con l’associazione “Genitori insieme per”, che hanno Perugiatoday.it - Ospedale Città di Castello: 150 libri donati al reparto di Pediatria per i piccoli pazienti Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grazie a un bel gesto di solidarietà sono atterrati circa 150 nuovialdidell’didi. L’iniziativa è stata realizzata dalla sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide in collaborazione con l’associazione “Genitori insieme per”, che hanno

