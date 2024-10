Omicidio di Viadana, Maria Campai morta nel garage delle escort? Il 17enne aveva portato lì altre donne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 17enne che ha confessato l’Omicidio della 42enne Maria Campai avrebbe portato altre donne nel garage per incontri sessuali a pagamento Notizie.virgilio.it - Omicidio di Viadana, Maria Campai morta nel garage delle escort? Il 17enne aveva portato lì altre donne Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilche ha confessato l’della 42enneavrebbenelper incontri sessuali a pagamento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Viadana - 17enne avrebbe incontrato altre donne nel garage prima di Maria Campai - Prima di lei, altre donne, come riferito dal giro di conoscenze del ragazzo, e forse molte altre. Donne che, a differenza di Maria Campai, non sono state aggredite. È possibile che altre donne, anche se picchiate dallo stesso adolescente, ora in carcere per l’omicidio di Maria, abbiano scelto di non denunciare per evitare complicazioni. (Tg24.sky.it)

Viadana - il 17enne e l’ipotesi di incontri con altre donne prima dell’omicidio di Maria Campai - . Fino a quando, il 19 settembre scorso, è arrivato il giorno dell’incontro con Campai. Poi, però, lei gli avrebbe chiesto 350 euro invece dei 200 pattuiti. Il ragazzo ha detto che questo lo ha portato ad aggredirla, strangolandola con una tecnica a wrestling, colpendola con diversi pugni anche al volto e scaraventandola più volte contro il muro. (Ilfattoquotidiano.it)

Maria Campai - altre donne nel garage prima di lei : «Chi c'era parli». Ieri il funerale - è stata sepolta vicino al fratello morto due mesi fa - «Chi c?era parli», prima di Maria Campai altre escort erano state nel garage dove la 42enne è stata uccisa dal 17enne, accusato di omicidio. Donne che a differenza di... (Ilmessaggero.it)