Nomine Rai, salta la plenaria della Commissione di Vigilanza: "Mai successo, fatto grave" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Caos sulla Rai. La maggioranza non si è presentata alla riunione plenaria della Commissione di Vigilanza, impedendo così di fissare la data per la votazione sulla presidenza di viale Mazzini. Senza il numero legale, la seduta è stata annullata, scatenando polemiche tra le opposizioni. "È un fatto molto grave. Non è mai successo prima", ha dichiarato Stefano Graziano, capogruppo del Pd in Commissione.Leggi anche: Bruno Vespa, la furia contro la Rai: "Perché me ne sono andato" L'opposizione: "Prima la riforma, poi il cda" Il Pd non ha gradito questo blocco e ha attaccato duramente. Graziano ha accusato la maggioranza di voler "bloccare la Vigilanza Rai" per motivi politici. "Lo avevamo detto, e siamo stati facili profeti", ha proseguito, ricordando come il suo partito avesse chiesto di procedere prima con la riforma della legge e poi con la nomina del cda.

