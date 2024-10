Nobel per la Chimica a Davide Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a Davide Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine . L’americano David Baker (62 anni) dell’Università di Washington a Seattle è stato premiato per avere compreso per primo come studiare la struttura delle proteine e, su questa base, come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali Feedpress.me - Nobel per la Chimica a Davide Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilper la2024 è stato assegnato aM.per le ricerche sulla struttura delle proteine . L’americano David(62 anni) dell’Università di Washington a Seattle è stato premiato per avere compreso per primo come studiare la struttura delle proteine e, su questa base, come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali

