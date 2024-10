Nobel per la Chimica 2024 a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper: ecco per cosa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – Il Premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a David Baker e a Demis Hassabis e John M. Jumper. Baker ha vinto il prestigioso premio “per la progettazione computazionale delle proteine”, mentre Hassabis e Jumper “per i sistemi di predizione delle proteine”. Il premio Nobel per la Chimica viene assegnato dal 1901. La giornata di oggi chiude i tre giorni dedicati all’ambito scientifico. Quotidiano.net - Nobel per la Chimica 2024 a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper: ecco per cosa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 settembre– Il Premioper laè stato assegnato ae aM.ha vinto il prestigioso premio “per la progettazione computazionale delle proteine”, mentre“per i sistemi di predizione delle proteine”. Il premioper laviene assegnato dal 1901. La giornata di oggi chiude i tre giorni dedicati all’ambito scientifico.

