Milan, grana rinnovo Theo Hernandez: che sgarbo dalla Juve (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Milan può ricevere un duro colpo dalla Juventus vista la situazione contrattuale di Theo Hernandez: tutti i dettagli La stagione del Milan fin qui è stata ricca di alti e bassi. La vittoria del derby contro l’Inter dopo un’ottima prestazione, non ha cancellato i dubbi e le incertezze che i rossoneri stanno vivendo fino a questo momento. E’ chiaro che Paulo Fonseca è chiamato a sistemare la fase difensiva, vero tallone d’Achille di questi primi mesi. Servono vittorie convincenti, anche in Champions League bisogna dare qualcosa in più, visto che sono arrivate due sconfitte su due partite. E’ vero che Liverpool e Bayer Leverkusen sono delle squadre forti, ma senza un cambio di rotta i rossoneri rischiano di andare fuori prima del previsto. E poi c’è il capitolo dedicato ai rinnovi, con Theo Hernandez che sta passando un momento molto difficile. Tvplay.it - Milan, grana rinnovo Theo Hernandez: che sgarbo dalla Juve Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilpuò ricevere un duro colpontus vista la situazione contrattuale di: tutti i dettagli La stagione delfin qui è stata ricca di alti e bassi. La vittoria del derby contro l’Inter dopo un’ottima prestazione, non ha cancellato i dubbi e le incertezze che i rossoneri stanno vivendo fino a questo momento. E’ chiaro che Paulo Fonseca è chiamato a sistemare la fase difensiva, vero tallone d’Achille di questi primi mesi. Servono vittorie convincenti, anche in Champions League bisogna dare qualcosa in più, visto che sono arrivate due sconfitte su due partite. E’ vero che Liverpool e Bayer Leverkusen sono delle squadre forti, ma senza un cambio di rotta i rossoneri rischiano di andare fuori prima del previsto. E poi c’è il capitolo dedicato ai rinnovi, conche sta passando un momento molto difficile.

