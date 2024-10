Manovra, Superbonus e rendite catastali nel mirino: ecco cosa significa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Ricordo che chi fa le ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati catastali“. Sono ancora le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo quel “sacrifici per tutti” della scorsa settimana che ha spaventato Borse e maggioranza, a far suonare l’allarme. Perché il titolare del Mef, che mai ha usato parole tenere per la misura che ha fatto schizzare alle stelle il deficit pubblico, ora mette nel mirino l’aumento obbligatorio delle rendite catastali per chi ha usufruito del 110% per migliorare la propria abitazione. In realtà, nessuna novità: perché chi ha beneficiato del Bonus avrebbe già dovuto dovuto aggiornare i dati castali, appunto, finendo dovunque per pagare più tasse sulla casa. Lapresse.it - Manovra, Superbonus e rendite catastali nel mirino: ecco cosa significa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Ricordo che chi fa le ristrutturazioni edilizie è tenuto ad aggiornare i dati“. Sono ancora le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo quel “sacrifici per tutti” della scorsa settimana che ha spaventato Borse e maggioranza, a far suonare l’allarme. Perché il titolare del Mef, che mai ha usato parole tenere per la misura che ha fatto schizzare alle stelle il deficit pubblico, ora mette nell’aumento obbligatorio delleper chi ha usufruito del 110% per migliorare la propria abitazione. In realtà, nessuna novità: perché chi ha beneficiato del Bonus avrebbe già dovuto dovuto aggiornare i dati castali, appunto, finendo dovunque per pagare più tasse sulla casa.

