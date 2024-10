Manovra, Meloni: “Falso che aumentiamo tasse, lo facevano governi di sinistra” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La premier Giorgia Meloni, in un video diffuso su Facebook, è tornata sul tema dell’aumento delle tasse: “Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È Falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. “Voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”, ha aggiunto. Lapresse.it - Manovra, Meloni: “Falso che aumentiamo tasse, lo facevano governi di sinistra” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La premier Giorgia, in un video diffuso su Facebook, è tornata sul tema dell’aumento delle: “Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini. È. Questo lodi. Noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva”. “Voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è di ridurre le, sostenere le famiglie e le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”, ha aggiunto.

