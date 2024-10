Maltempo, allerta rossa in Lombardia: scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) allerta rossa in Lombardia e piogge e venti forti al Centro-Nord. A renderlo noto è la Protezione civile, segnalando che nelle prossime ore un sistema perturbato di origine atlantica Leggo.it - Maltempo, allerta rossa in Lombardia: scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ine piogge e venti forti al Centro-Nord. A renderlo noto è la Protezione civile, segnalando che nelle prossime ore un sistema perturbato di origine atlantica

Scuole chiuse a Lecco giovedì 10 ottobre per allerta rossa maltempo - Scuole chiuse a Lecco e provincia per maltempo nella giornata di giovedì 10 ottobre: la decisione della Prefettura. La Protezione civile ha diramato l'allerta rossa con livelli di criticità elevati per rischio idrogeologico e idraulico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allerta rossa per domani 10 ottobre : le regioni a rischio - Successivamente, il fronte perturbato si sposterà verso il Nord-Est, coinvolgendo il Triveneto con piogge localmente intense. . I fenomeni più intensi sono attesi nelle zone montuose e nelle pianure adiacenti, dove le forti piogge potrebbero aggravare la situazione già precaria a causa delle recenti precipitazioni. (Tvzap.it)

Allerta rossa per il maltempo : chiuse le scuole superiori - Il maltempo chiude le scuole superiori e i centri di formazione professionale. La Prefettura di Lecco, anche vista l'allerta rossa della Protezione civile e l'ondata in arrivo, ha deciso di optare per la “sospensione dell'attività didattica degli istituti scolastici superiori, sia pubblici che... (Leccotoday.it)