L’uragano Milton terrorizza la Florida, Biden: “È la tempesta del secolo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uragano Milton si avvicina pericolosamente alla Florida, e l’allarme tra la popolazione è ai massimi livelli. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lanciato un appello diretto ai residenti nelle zone più esposte: “Ascoltate le autorità e, se dovete evacuare, fatelo ora. È una questione di vita o di morte”. Il monito è stato ribadito anche dalla vicepresidente Kamala Harris, che ha sottolineato il potenziale devastante della tempesta, definendola “la tempesta del secolo”. Evacuazioni e preparativi in corso Le autorità locali e federali hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria di circa 5,9 milioni di persone, soprattutto nelle aree costiere e a rischio di inondazione. Tuttavia, non è ancora chiaro quanti abbiano effettivamente lasciato le loro case. Thesocialpost.it - L’uragano Milton terrorizza la Florida, Biden: “È la tempesta del secolo” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si avvicina pericolosamente alla, e l’allarme tra la popolazione è ai massimi livelli. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha lanciato un appello diretto ai residenti nelle zone più esposte: “Ascoltate le autorità e, se dovete evacuare, fatelo ora. È una questione di vita o di morte”. Il monito è stato ribadito anche dalla vicepresidente Kamala Harris, che ha sottolineato il potenziale devastante della, definendola “ladel”. Evacuazioni e preparativi in corso Le autorità locali e federali hanno ordinato l’evacuazione obbligatoria di circa 5,9 milioni di persone, soprattutto nelle aree costiere e a rischio di inondazione. Tuttavia, non è ancora chiaro quanti abbiano effettivamente lasciato le loro case.

