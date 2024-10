Lite per futili motivi, un uomo ucciso a Napoli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una Lite per futili motivi è finita in tragedia. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Materdei di Napoli. Una persona, un uomo di 48 anni, è stata uccisa con un fendente. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, hanno arrestato un 59enne con l'accusa di omicidio. Il fatto à accaduto in via Benedetto De Falco. Le immediate attività intraprese dal personale di Polizia hanno permesso di identificare l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della polizia. Quotidiano.net - Lite per futili motivi, un uomo ucciso a Napoli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaperè finita in tragedia. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Materdei di. Una persona, undi 48 anni, è stata uccisa con un fendente. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, hanno arrestato un 59enne con l'accusa di omicidio. Il fatto à accaduto in via Benedetto De Falco. Le immediate attività intraprese dal personale di Polizia hanno permesso di identificare l'ritenuto responsabile dell'aggressione. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della polizia.

