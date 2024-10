Lieve terremoto di magnitudo 2.0 nella zona dell'Alto Garda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) terremoto di magnitudo 2.0 nella zona dell’Alto Garda, registrato dall'INGV (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 2:52 di oggi, mercoledì 9 ottobre, con epicentro nel comune di Malcesine e ipocentro a una profondità di 8 km.Questi i comuni coinvolti in un raggio di 10 km Bresciatoday.it - Lieve terremoto di magnitudo 2.0 nella zona dell'Alto Garda Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di2.0, registrato dall'INGV (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 2:52 di oggi, mercoledì 9 ottobre, con epicentro nel comune di Malcesine e ipocentro a una profondità di 8 km.Questi i comuni coinvolti in un raggio di 10 km

