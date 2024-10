Inzaghi in procura: «Da parte degli ultras richieste, ma mai minacce» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, sentito oggi in procura a Milano come testimone per l’indagine sulle curve milanesi Sky Tg 24 riporta il racconto del colloquio avvenuto oggi in procura per Simone Inzaghi, in merito agli arresti dei tifosi di Inter e Milan. «L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta della Calcionews24.com - Inzaghi in procura: «Da parte degli ultras richieste, ma mai minacce» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Simone, tecnico dell’Inter, sentito oggi ina Milano come testimone per l’indagine sulle curve milanesi Sky Tg 24 riporta il racconto del colloquio avvenuto oggi inper Simone, in merito agli arresti dei tifosi di Inter e Milan. «L’allenatore dell’Inter Simoneè stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultrà - Inzaghi in Procura : ‘Dal capo della curva richieste ma non minacce’ - L'allenatore dell'Inter sentito come persona informata dei fatti: 'Non potevamo perdere tifosi'. Tra domani e venerdì sarà ascoltato Zanetti. (Golssip.it)

Inter - Inzaghi in Procura per l'inchiesta ultras : "Dal capo curva richieste e mai minacce" - è già terminata l`audizione dell`allenatore dell`Inter, Simone Inzaghi, in Procura a Milano nell`ambito dell`indagine `Doppia Curva` della... (Calciomercato.com)

Inzaghi in Procura : «Mai minacciato dal capo curva. Biglietti per Istanbul? Tipico dialogo tra curva e squadra» (Ansa) - Inzaghi ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra curva e squadra, che non voleva perdere i supporter. . Il tecnico nerazzurro era citato in un’intercettazione con Ferdico. Ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. (Ilnapolista.it)