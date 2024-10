Il Principe di Roma, Full metal jacket o Io canto generation? La tv del 9 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 9 ottobre, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il Principe di Roma”, regia di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi e Denise Tantucci. Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Incondizionato” e “Addio”. Bergamonews.it - Il Principe di Roma, Full metal jacket o Io canto generation? La tv del 9 ottobre Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 9, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ildi”, regia di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi e Denise Tantucci., 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con ilAccoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Incondizionato” e “Addio”.

